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Враг не достиг своих целей — Укрэнерго

Общество 12:01   09.03.2023
Оксана Горун
Враг не достиг своих целей — Укрэнерго

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что добиться коллапса энергосистемы Украины российские террористы очередной раз не смогли. Восстановительные работы уже идут в регионах.

«Мы в очередной раз констатируем, что враг не достиг своих основных целей. Энергосистема работает, она не погашена, не коллапсировала. Но во многих регионах, к сожалению, повреждения многих объектов энергетической инфраструктуры», — сообщил Кудрицкий в эфире нацмарафона.

Среди регионов, где есть существенные повреждения, по данным Укрэнерго, — и Харьковская область.

«Есть повреждения как тепловых электростанций, так и подстанций Укрэнерго, из-за чего в отдельных областях есть ограничение электроснабжения. Мы уже работаем над возобновлением энергопитания всех наших регионов. В некоторых это удастся довольно быстро, в некоторых потребуется больше времени, поскольку разрушения очень значительны», — пояснил руководитель Укрэнерго.

Он пока не стал прогнозировать сроки возобновления электроснабжения в отдельных регионах, пообещав предоставить такую информацию в середине или конце дня.

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«Пока проблемы покрыть потребление в целом по стране нет. Есть проблема, в основном, того, что повреждена магистральная сеть, по которой энергия доставляется в тот или иной регион, поэтому в некоторых областях есть ограничение поставок. Над устранением этих ограничений мы и будем работать», — пояснил Владимир Кудрицкий.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 12:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что добиться коллапса энергосистемы Украины российские террористы очередной раз не смогли. Восстановительные работы уже идут в регионах".