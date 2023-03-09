Враг не достиг своих целей — Укрэнерго

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что добиться коллапса энергосистемы Украины российские террористы очередной раз не смогли. Восстановительные работы уже идут в регионах.

«Мы в очередной раз констатируем, что враг не достиг своих основных целей. Энергосистема работает, она не погашена, не коллапсировала. Но во многих регионах, к сожалению, повреждения многих объектов энергетической инфраструктуры», — сообщил Кудрицкий в эфире нацмарафона.

Среди регионов, где есть существенные повреждения, по данным Укрэнерго, — и Харьковская область.

«Есть повреждения как тепловых электростанций, так и подстанций Укрэнерго, из-за чего в отдельных областях есть ограничение электроснабжения. Мы уже работаем над возобновлением энергопитания всех наших регионов. В некоторых это удастся довольно быстро, в некоторых потребуется больше времени, поскольку разрушения очень значительны», — пояснил руководитель Укрэнерго.

Он пока не стал прогнозировать сроки возобновления электроснабжения в отдельных регионах, пообещав предоставить такую информацию в середине или конце дня.

«Пока проблемы покрыть потребление в целом по стране нет. Есть проблема, в основном, того, что повреждена магистральная сеть, по которой энергия доставляется в тот или иной регион, поэтому в некоторых областях есть ограничение поставок. Над устранением этих ограничений мы и будем работать», — пояснил Владимир Кудрицкий.