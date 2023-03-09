Ворог не досяг своєї мети – Укренерго

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що досягти колапсу енергосистеми України російські терористи вкотре не змогли. Відновлювальні роботи вже йдуть у регіонах.

“Вчергове констатуємо, що ворог не досяг своїх основних цілей. Енергосистема працює, вона не погашена, не сколапсувала. Але в багатьох районах є, на жаль, пошкодження багатьох об’єктів енергетичної інфраструктури. Найбільше – в тих областях, які ви назвали“, – повідомив Кудрицький в етері нацмарафону.

Серед регіонів, де є суттєві пошкодження, за даними Укренерго, і Харківська область.

“Є пошкодження як теплових електростанцій, так і підстанцій Укренерго, через що в окремих областях є обмеження електропостачання. Ми вже працюємо над відновленням енергоживлення всіх наших регіонів. У деяких це вдасться досить швидко, в деяких потрібно буде більше часу, оскільки руйнування дуже значні“, – пояснив керівник Укренерго.

Він поки не став прогнозувати терміни відновлення електропостачання в окремих регіонах, пообіцявши надати таку інформацію в середині чи наприкінці дня.

“Наразі проблеми покрити споживання в цілому по країні немає. Є проблема, в основному, того, що пошкоджена магістральна мережа, якою енергія доставляється до того чи іншого регіону, тому в деяких областях є обмеження постачання. Над усуненням цих обмежень ми й працюватимемо”, – пояснив Володимир Кудрицький.