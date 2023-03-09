Синєгубов: світло в Харкові спробують підключити за дві-три години
Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що 70% Харківської області вже з електрикою.
“Наразі енергетики та ДСНС працюють у посиленому режимі, щоб швидко відновити електропостачання по області та Харкову. По області ми вже відновили електропостачання більш ніж на 70%. Місто Харків будемо пробувати підключати за дві-три години, десь так”, – сказав Синєгубов.
Він повідомив, що сигнали повітряної тривоги в Харкові звучали з другої години ночі. Ракетні удари почалися близько четвертої ранку.
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“Їх було по місту Харкову та по області нанесено 15. Це були ракетні системи С-300. Ворог поцілив у енергетичні об’єкти в самому Харкові, Харківському районі, Чугуївському районі. Крім того, було пошкоджено в населеному пункті Пісочин приватний житловий фонд. Ракета ударила між житловими будинками, дві жінки отримали незначні поранення в наслідок такого удару. Крім того, ворог застосував тактику повторних ударів із метою нанесення максимального ураження нашим підрозділам ДСНС та енергетикам, які намагалися ліквідовувати наслідки ударів та руйнувань”, – зазначив начальник ХОВА.
Що стосується решти районів області, то там електропостачання повністю розраховують відновити за годину-дві, спрогнозував Синєгубов.
Нагадаємо, Харків після нічної ракетної атаки повністю знеструмлений. У місті не працює система опалення, немає води, не вийшов на маршрути міський електротранспорт. Метро працює поки що лише в режимі укриття – поїзди не їздять.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 11:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що 70% Харківської області вже з електрикою".