Синєгубов: світло в Харкові спробують підключити за дві-три години

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що 70% Харківської області вже з електрикою.

“Наразі енергетики та ДСНС працюють у посиленому режимі, щоб швидко відновити електропостачання по області та Харкову. По області ми вже відновили електропостачання більш ніж на 70%. Місто Харків будемо пробувати підключати за дві-три години, десь так”, – сказав Синєгубов.

Він повідомив, що сигнали повітряної тривоги в Харкові звучали з другої години ночі. Ракетні удари почалися близько четвертої ранку.

“Їх було по місту Харкову та по області нанесено 15. Це були ракетні системи С-300. Ворог поцілив у енергетичні об’єкти в самому Харкові, Харківському районі, Чугуївському районі. Крім того, було пошкоджено в населеному пункті Пісочин приватний житловий фонд. Ракета ударила між житловими будинками, дві жінки отримали незначні поранення в наслідок такого удару. Крім того, ворог застосував тактику повторних ударів із метою нанесення максимального ураження нашим підрозділам ДСНС та енергетикам, які намагалися ліквідовувати наслідки ударів та руйнувань”, – зазначив начальник ХОВА.

Що стосується решти районів області, то там електропостачання повністю розраховують відновити за годину-дві, спрогнозував Синєгубов.

Нагадаємо, Харків після нічної ракетної атаки повністю знеструмлений. У місті не працює система опалення, немає води, не вийшов на маршрути міський електротранспорт. Метро працює поки що лише в режимі укриття – поїзди не їздять.