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Синегубов: свет в Харькове попробуют включить через два-три часа

Общество 11:17   09.03.2023
Оксана Горун
Синегубов: свет в Харькове попробуют включить через два-три часа

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что 70% Харьковской области уже с электричеством.

«В настоящее время энергетики и ГСЧС работают в усиленном режиме, чтобы быстро возобновить электроснабжение по области и Харькову. По области мы уже возобновили электроснабжение более чем на 70%. Город Харьков будем пробовать подключать через два-три часа, где-то так», — сказал Синегубов.

Он сообщил, что сингалы воздушной тревоги в Харькове звучали с двух часов ночи. Ракетные удары начались около четырех утра.

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    • «Их было по городу Харькову и по области нанесено 15. Это были ракетные системы С-300. Враг попал в энергетические объекты в Харькове, Харьковском районе, Чугуевском районе. Кроме того, был поврежден в населенном пункте Песочин частный жилой фонд. Ракета ударила между жилыми домами, две женщины получили незначительные ранения в результате такого удара. Кроме того, враг применил тактику повторных ударов с целью нанесения максимального поражения нашим подразделениям ГСЧС и энергетикам, которые пытались ликвидировать последствия ударов и разрушений», — отметил начальник ХОВА.

    Что касается остальных районов области, то там электроснабжение полностью рассчитывают восстановить через час-два, спрогнозировал Синегубов.

    Напомним, Харьков после ночной ракетной атаки полностью обесточен. В городе не работает система отопления, нет воды, не вышел на маршруты городской электротранспорт. Метро работает пока только в режиме укрытия — поезда не ездят.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 11:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что 70% Харьковской области уже с электричеством".