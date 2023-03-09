Синегубов: свет в Харькове попробуют включить через два-три часа
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что 70% Харьковской области уже с электричеством.
«В настоящее время энергетики и ГСЧС работают в усиленном режиме, чтобы быстро возобновить электроснабжение по области и Харькову. По области мы уже возобновили электроснабжение более чем на 70%. Город Харьков будем пробовать подключать через два-три часа, где-то так», — сказал Синегубов.
Он сообщил, что сингалы воздушной тревоги в Харькове звучали с двух часов ночи. Ракетные удары начались около четырех утра.
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«Их было по городу Харькову и по области нанесено 15. Это были ракетные системы С-300. Враг попал в энергетические объекты в Харькове, Харьковском районе, Чугуевском районе. Кроме того, был поврежден в населенном пункте Песочин частный жилой фонд. Ракета ударила между жилыми домами, две женщины получили незначительные ранения в результате такого удара. Кроме того, враг применил тактику повторных ударов с целью нанесения максимального поражения нашим подразделениям ГСЧС и энергетикам, которые пытались ликвидировать последствия ударов и разрушений», — отметил начальник ХОВА.
Что касается остальных районов области, то там электроснабжение полностью рассчитывают восстановить через час-два, спрогнозировал Синегубов.
Напомним, Харьков после ночной ракетной атаки полностью обесточен. В городе не работает система отопления, нет воды, не вышел на маршруты городской электротранспорт. Метро работает пока только в режиме укрытия — поезда не ездят.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 11:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что 70% Харьковской области уже с электричеством".