В Харьковской области действуют графики отключений света — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что ограничения электроснабжения есть в Харьковской и Житомирской областях, для остальных регионов лимиты не устанавливали.

«Из-за повреждений, которые нанес враг, в Житомире и Харькове часть потребителей по-прежнему остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура этих городов работает преимущественно от автономных источников питания. Лимиты потребления в остальные области не доводились, потребление покрывается имеющимся производством электроэнергии», — сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Энергетики сообщили о значительном повреждении оборудования на Харьковщине и необходимости введения почасовых графиков подачи электричества.

«В результате атаки россиян 9 марта и значительного повреждения оборудования есть сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, приводящие к необходимости применять графики почасовых отключений. Эти графики составляют и применяют облэнерго», — пояснили энергетики.