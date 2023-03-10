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В Харьковской области действуют графики отключений света — Укрэнерго

Общество 10:44   10.03.2023
Оксана Горун
В Харьковской области действуют графики отключений света — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что ограничения электроснабжения есть в Харьковской и Житомирской областях, для остальных регионов лимиты не устанавливали.

«Из-за повреждений, которые нанес враг, в Житомире и Харькове часть потребителей по-прежнему остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура этих городов работает преимущественно от автономных источников питания. Лимиты потребления в остальные области не доводились, потребление покрывается имеющимся производством электроэнергии», — сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Энергетики сообщили о значительном повреждении оборудования на Харьковщине и необходимости введения почасовых графиков подачи электричества.

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«В результате атаки россиян 9 марта и значительного повреждения оборудования есть сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, приводящие к необходимости применять графики почасовых отключений. Эти графики составляют и применяют облэнерго», — пояснили энергетики.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 10:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что ограничения электроснабжения есть в Харьковской и Житомирской областях, для остальных регионов лимиты не устанавливали".