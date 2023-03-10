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У Харківській області діють графіки відключень світла – Укренерго

Суспільство 10:44   10.03.2023
Оксана Горун
У Харківській області діють графіки відключень світла – Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили, що обмеження електропостачання є в Харківській та Житомирській областях, для решти регіонів ліміти не встановлювали.

” Через пошкодження, як наніс ворог, у Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання. Критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення. Ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії”, — повідомила пресслужба Укренерго.

Енергетики поінформували про значне пошкодження обладнання на Харківщині та необхідність запровадження погодинних графіків подачі електрики.

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“Внаслідок атаки росіян 9 березня та значного пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Ці графіки складають та застосовують обленерго”, — пояснили енергетики.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 10:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що обмеження електропостачання є в Харківській та Житомирській областях, для решти регіонів ліміти не встановлювали".