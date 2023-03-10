У Харківській області діють графіки відключень світла – Укренерго
У НЕК “Укренерго” повідомили, що обмеження електропостачання є в Харківській та Житомирській областях, для решти регіонів ліміти не встановлювали.
” Через пошкодження, як наніс ворог, у Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання. Критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення. Ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії”, — повідомила пресслужба Укренерго.
Енергетики поінформували про значне пошкодження обладнання на Харківщині та необхідність запровадження погодинних графіків подачі електрики.
Читайте також: Синєгубов про світло в Харкові: відновлення потребує спецобладнання
“Внаслідок атаки росіян 9 березня та значного пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Ці графіки складають та застосовують обленерго”, — пояснили енергетики.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харківській області діють графіки відключень світла – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що обмеження електропостачання є в Харківській та Житомирській областях, для решти регіонів ліміти не встановлювали".