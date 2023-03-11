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Житель Изюмщины погиб от обстрела в начале марта. Его личность не установлена

Происшествия 08:41   11.03.2023
Елена Нагорная
Житель Изюмщины погиб от обстрела в начале марта. Его личность не установлена Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Изюмском районе Харьковской области 10 марта полиция эксгумировала тело мужчины, который погиб в начале марта текущего года в результате российского обстрела.

Житель был похоронен на территории местного кладбища, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Для установления личности погибшего и причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 08:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе Харьковской области 10 марта полиция эксгумировала тело мужчины, который погиб в начале марта текущего года в результате российского обстрела.".