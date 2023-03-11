Житель Изюмщины погиб от обстрела в начале марта. Его личность не установлена

В Изюмском районе Харьковской области 10 марта полиция эксгумировала тело мужчины, который погиб в начале марта текущего года в результате российского обстрела.

Житель был похоронен на территории местного кладбища, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Для установления личности погибшего и причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.