Под Харьковом эксгумировали труп мужчины, расстрелянного военными РФ (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
17 февраля в селе Циркуны Харьковской области правоохранители эксгумировали труп 56-летнего местного жителя, которого в мае прошлого года во время оккупации населенного пункта расстреляли российские военные.
При осмотре трупа обнаружены следы насильственной смерти, для установления точной причины гибели тело направлено в ХОБСМЭ, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 14:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 февраля в селе Циркуны Харьковской области правоохранители эксгумировали труп 56-летнего местного жителя, которого в мае прошлого года во время оккупации населенного пункта расстреляли российские военные.".