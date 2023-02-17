Под Харьковом эксгумировали труп мужчины, расстрелянного военными РФ (фото)

17 февраля в селе Циркуны Харьковской области правоохранители эксгумировали труп 56-летнего местного жителя, которого в мае прошлого года во время оккупации населенного пункта расстреляли российские военные.

При осмотре трупа обнаружены следы насильственной смерти, для установления точной причины гибели тело направлено в ХОБСМЭ, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура