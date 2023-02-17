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Под Харьковом эксгумировали труп мужчины, расстрелянного военными РФ (фото)

Происшествия 14:17   17.02.2023
Елена Нагорная
Под Харьковом эксгумировали труп мужчины, расстрелянного военными РФ (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

17 февраля в селе Циркуны Харьковской области правоохранители эксгумировали труп 56-летнего местного жителя, которого в мае прошлого года во время оккупации населенного пункта расстреляли российские военные.

При осмотре трупа обнаружены следы насильственной смерти, для установления точной причины гибели тело направлено в ХОБСМЭ, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 14:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 февраля в селе Циркуны Харьковской области правоохранители эксгумировали труп 56-летнего местного жителя, которого в мае прошлого года во время оккупации населенного пункта расстреляли российские военные.".