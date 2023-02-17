Під Харковом ексгумували труп чоловіка, розстріляного військовими РФ (фото)
17 лютого у селі Циркуни Харківської області правоохоронці ексгумували труп 56-річного місцевого жителя, якого у травні минулого року під час окупації населеного пункту розстріляли російські військові.
Під час огляду трупа виявлено сліди насильницької смерті, для встановлення точної причини загибелі тіло направлене до ХОБСМЕ, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 14:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 лютого у селі Циркуни Харківської області правоохоронці ексгумували труп 56-річного місцевого жителя, якого у травні минулого року під час окупації населеного пункту розстріляли російські військові.".