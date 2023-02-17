Під Харковом ексгумували труп чоловіка, розстріляного військовими РФ (фото)

17 лютого у селі Циркуни Харківської області правоохоронці ексгумували труп 56-річного місцевого жителя, якого у травні минулого року під час окупації населеного пункту розстріляли російські військові.

Під час огляду трупа виявлено сліди насильницької смерті, для встановлення точної причини загибелі тіло направлене до ХОБСМЕ, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура