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Під Харковом ексгумували труп чоловіка, розстріляного військовими РФ (фото)

Події 14:17   17.02.2023
Олена Нагорна
Під Харковом ексгумували труп чоловіка, розстріляного військовими РФ (фото)

17 лютого у селі Циркуни Харківської області правоохоронці ексгумували труп 56-річного місцевого жителя, якого у травні минулого року під час окупації населеного пункту розстріляли російські військові.

Під час огляду трупа виявлено сліди насильницької смерті, для встановлення точної причини загибелі тіло направлене до ХОБСМЕ, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 14:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 лютого у селі Циркуни Харківської області правоохоронці ексгумували труп 56-річного місцевого жителя, якого у травні минулого року під час окупації населеного пункту розстріляли російські військові.".