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Житель Ізюмщини нещодавно загинув від обстрілу. Його особу не встановлено

Події 08:41   11.03.2023
Олена Нагорна
Житель Ізюмщини нещодавно загинув від обстрілу. Його особу не встановлено

В Ізюмському районі Харківської області 10 березня поліція ексгумувала тіло чоловіка, який загинув на початку березня поточного року внаслідок російського обстрілу.

Жителя поховали на території місцевого кладовища, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Для встановлення особи загиблого та причин його смерті призначено судово-медичну експертизу.

Слідчі дії проводились у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна

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Житель Ізюмщини нещодавно загинув від обстрілу. Його особу не встановлено

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 08:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі Харківської області 10 березня поліція ексгумувала тіло чоловіка, який загинув на початку березня поточного року внаслідок російського обстрілу.".