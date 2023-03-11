Житель Ізюмщини нещодавно загинув від обстрілу. Його особу не встановлено
В Ізюмському районі Харківської області 10 березня поліція ексгумувала тіло чоловіка, який загинув на початку березня поточного року внаслідок російського обстрілу.
Жителя поховали на території місцевого кладовища, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Для встановлення особи загиблого та причин його смерті призначено судово-медичну експертизу.
Слідчі дії проводились у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 08:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі Харківської області 10 березня поліція ексгумувала тіло чоловіка, який загинув на початку березня поточного року внаслідок російського обстрілу.".