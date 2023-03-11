Житель Ізюмщини нещодавно загинув від обстрілу. Його особу не встановлено

В Ізюмському районі Харківської області 10 березня поліція ексгумувала тіло чоловіка, який загинув на початку березня поточного року внаслідок російського обстрілу.

Жителя поховали на території місцевого кладовища, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Для встановлення особи загиблого та причин його смерті призначено судово-медичну експертизу.

Слідчі дії проводились у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.