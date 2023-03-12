В Харькове собак сняли с крыши Дворца труда, они ходили по карнизу (видео)
В Харькове провели необычную спасательную операцию. Маму и ее щенков спускали с высоты в поврежденном обстрелом здании.
«Последние две собачки с крыши Дворца Труда спасены. Спасибо охраннику Александру, благодаря которому спецоперация по спасению собак завершилась успешно», — сообщила команда «Спасение животных. Харьков».
На опубликованном спасателями видео собака со щенком находится на краю карниза в разрушенном ракетным ударом здании — прямо над пешеходной зоной площади Конституции.
«Она совсем близко, щенок еще дальше. То есть в теории я могу взять петлей попробовать ее достать аккуратно, постараться не спугнуть. Но реакция маленького мне неизвестна», — комментирует спасатель животных.
В итоге решить задачу помог охранник Александр — он кормил животных, так что они ему доверяли. Поймать собаку Пальму и щенка «у края пропасти» удалось совместными усилиями.
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Теперь для спасенных ищут передержку. И собака, и щенок — в стрессе. Желающие помочь могут обращаться по телефону (050) 276 69 75.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 22:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове провели необычную спасательную операцию. Маму и ее щенков спускали с высоты в поврежденном обстрелом здании".