В Харькове собак сняли с крыши Дворца труда, они ходили по карнизу (видео)

В Харькове провели необычную спасательную операцию. Маму и ее щенков спускали с высоты в поврежденном обстрелом здании.

«Последние две собачки с крыши Дворца Труда спасены. Спасибо охраннику Александру, благодаря которому спецоперация по спасению собак завершилась успешно», — сообщила команда «Спасение животных. Харьков».

На опубликованном спасателями видео собака со щенком находится на краю карниза в разрушенном ракетным ударом здании — прямо над пешеходной зоной площади Конституции.

«Она совсем близко, щенок еще дальше. То есть в теории я могу взять петлей попробовать ее достать аккуратно, постараться не спугнуть. Но реакция маленького мне неизвестна», — комментирует спасатель животных.

В итоге решить задачу помог охранник Александр — он кормил животных, так что они ему доверяли. Поймать собаку Пальму и щенка «у края пропасти» удалось совместными усилиями.

Теперь для спасенных ищут передержку. И собака, и щенок — в стрессе. Желающие помочь могут обращаться по телефону (050) 276 69 75.