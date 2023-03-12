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В Харькове собак сняли с крыши Дворца труда, они ходили по карнизу (видео)

Происшествия 22:00   12.03.2023
Оксана Горун
В Харькове собак сняли с крыши Дворца труда, они ходили по карнизу (видео) Фото: соцсети, Спасение животных. Харьков

В Харькове провели необычную спасательную операцию. Маму и ее щенков спускали с высоты в поврежденном обстрелом здании.

«Последние две собачки с крыши Дворца Труда спасены. Спасибо охраннику Александру, благодаря которому спецоперация по спасению собак завершилась успешно», — сообщила команда «Спасение животных. Харьков».

На опубликованном спасателями видео собака со щенком находится на краю карниза в разрушенном ракетным ударом здании — прямо над пешеходной зоной площади Конституции.

«Она совсем близко, щенок еще дальше. То есть  в теории я могу взять петлей попробовать ее достать аккуратно, постараться не спугнуть. Но реакция маленького мне неизвестна», — комментирует спасатель животных.

В итоге решить задачу помог охранник Александр — он кормил животных, так что они ему доверяли. Поймать собаку Пальму и щенка «у края пропасти» удалось совместными усилиями.

Собаку Пальму сняли с крыши Дворца труда в Харькове
Фото: Спасение животных. Харьков

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    • Теперь для спасенных ищут передержку. И собака, и щенок — в стрессе. Желающие помочь могут обращаться по телефону (050) 276 69 75.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 22:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове провели необычную спасательную операцию. Маму и ее щенков спускали с высоты в поврежденном обстрелом здании".