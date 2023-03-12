У Харкові собак зняли з даху Палацу праці, вони ходили карнизом (відео)
У Харкові здійснили незвичайну рятувальну операцію. Маму та її цуценят спускали з висоти в пошкодженій обстрілом будівлі.
“Останніх двох песиків із даху Палацу Праці врятовано. Дякуємо охоронцю Олександру, завдяки якому спецоперація з порятунку собак завершилася успішно”, – повідомила команда “Порятунок тварин. Харків”.
На опублікованому рятувальниками відео собака зі цуценям знаходиться на краю карниза в зруйнованій ракетним ударом будівлі – прямо над пішохідною зоною площі Конституції.
“Вона зовсім близько, щеня ще далі. Тобто теоретично я можу взяти петлею спробувати її дістати акуратно, постаратися не злякати. Але реакція маленького мені невідома”, – коментує рятувальник тварин.
У результаті вирішити завдання допоміг охоронець Олександр – він годував тварин, тож вони йому довіряли. Спіймати собаку Пальму та цуценя “біля краю прірви” вдалося спільними зусиллями.
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Наразі для врятованих шукають перетримку. І собака, і цуценя – у стресі. Бажаючі допомогти можуть звертатися за телефоном (050) 276 69 75.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 22:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові здійснили незвичайну рятувальну операцію. Маму та її цуценят спускали з висоти в пошкодженій обстрілом будівлі".