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У Харкові собак зняли з даху Палацу праці, вони ходили карнизом (відео)

Події 22:00   12.03.2023
Оксана Горун
У Харкові собак зняли з даху Палацу праці, вони ходили карнизом (відео)

У Харкові здійснили незвичайну рятувальну операцію. Маму та її цуценят спускали з висоти в пошкодженій обстрілом будівлі.

“Останніх двох песиків із даху Палацу Праці врятовано. Дякуємо охоронцю Олександру, завдяки якому спецоперація з порятунку собак завершилася успішно”, – повідомила команда “Порятунок тварин. Харків”.

На опублікованому рятувальниками відео собака зі цуценям знаходиться на краю карниза в зруйнованій ракетним ударом будівлі – прямо над пішохідною зоною площі Конституції.

“Вона зовсім близько, щеня ще далі. Тобто теоретично я можу взяти петлею спробувати її дістати акуратно, постаратися не злякати. Але реакція маленького мені невідома”, – коментує рятувальник тварин.

У результаті вирішити завдання допоміг охоронець Олександр – він годував тварин, тож вони йому довіряли. Спіймати собаку Пальму та цуценя “біля краю прірви” вдалося спільними зусиллями.

Паламу зняли з даху Палацу праці в Харкові

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    • Наразі для врятованих шукають перетримку. І собака, і цуценя – у стресі. Бажаючі допомогти можуть звертатися за телефоном (050) 276 69 75.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 22:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові здійснили незвичайну рятувальну операцію. Маму та її цуценят спускали з висоти в пошкодженій обстрілом будівлі".