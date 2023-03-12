За сутки на Харьковщине — без пострадавших — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, расположенные у границы и линии фронта.
«В частности, в минувшие сутки под минометным и артиллерийским вражеским огнем находились районы населенных пунктов Красная Заря, Красное, Огурцово, Новомлынск, Двуречная, Западное, Гряниковка и другие. Вражескими обстрелами повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки в с. Западное. К счастью, пострадавших среди гражданского населения за сутки не было», — написал Синегубов в telegram.
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По данным Генштаба ВСУ на 6 утра 12 марта, армия РФ обстреляла не менее 12 населенных пунктов Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, расположенные у границы и линии фронта".