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За сутки на Харьковщине — без пострадавших — Синегубов

Происшествия 08:49   12.03.2023
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине — без пострадавших — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, расположенные у границы и линии фронта.

«В частности, в минувшие сутки под минометным и артиллерийским вражеским огнем находились районы населенных пунктов Красная Заря, Красное, Огурцово, Новомлынск, Двуречная, Западное, Гряниковка и другие. Вражескими обстрелами повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки в с. Западное. К счастью, пострадавших среди гражданского населения за сутки не было», — написал Синегубов в telegram.

  • Читайте также: Армия РФ обстреляла не менее 12 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

    • По данным Генштаба ВСУ на 6 утра 12 марта, армия РФ обстреляла не менее 12 населенных пунктов Харьковской области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 08:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, расположенные у границы и линии фронта".