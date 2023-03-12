За добу на Харківщині – без постраждалих – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів, розташовані біля кордону та лінії фронту.
“Зокрема, минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші. Ворожими обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди у с. Западне. На щастя, постраждалих серед цивільного населення за добу не було“, – написав Синєгубов у телеграмі.
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За даними Генштабу ЗСУ на 6 ранку 12 березня, армія РФ обстріляла щонайменше 12 населених пунктів Харківської області.
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Ви читали новину: «За добу на Харківщині – без постраждалих – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів, розташовані біля кордону та лінії фронту".