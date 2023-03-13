Live
  • Понедельник 13.03.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

«Оскар» 2023: Американская киноакадемия назвала победителей (трейлеры)

Культура 07:41   13.03.2023
Оксана Горун
«Оскар» 2023: Американская киноакадемия назвала победителей (трейлеры) Фото: кадры из фильмов

Минувшей ночью — с 12 на 13 марта — в театре Dolby в Лос-Анджелесе огласили имена победителей 95-й премии Американской академии киноискусств — «Оскар».

Фаворитом премии исходно называли фантастическую комедию «Все везде и сразу» с Джейми Ли Кертис и Мишель Йео. Этот фильм получил 11 номинаций на «Оскар» и в итоге выиграл семь наград. В том числе самую престижную — «Лучший фильм года». По сюжету, мать семейства, иммигрантка китайского происхождения (Мишель Йео), пытается соединиться с версиями себя из параллельных миров, чтобы спасти мультивселенную. Фильм — смесь жанров научной фантастики, фэнтези, семейной драмы, сюрреалистической комедии и фильмов о боевых искусствах.

Режиссерский дуэт Дэн Кван и Дэниел Шайнерт (известные как «Дэниелы»), снявший фильм, получил «Оскар» за лучшую режиссерскую работу.

А главная героиня Мишель Йео — премию за лучшую женскую роль. Лучшей актрисой второго плана стала коллега Йео по фильму — Джейми Ли Кертис. Лучшим актером второго плана — Ке Хюи Кван, также снявшийся в этом фильме. Кроме того, киноакадемики вручили команде фильма по статуэтке за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Оскар за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер, которого до сих пор зрители привыкли видеть в комедиях, да еще и в роли красавчика. В «Ките» он сыграл затворника, страдающего ожирением и комплексующего из-за своей внешности. Главный герой — учитель английского языка, бисексуал, который ушел из семьи к любовнику и пытается наладить отношения с дочерью-подростком. Лекции для студентов он ведет онлайн, не включая камеру.

Лучшим игровым короткометражным фильмом американские киноакадемики признали «Прощание по-ирландски».

Читайте также: Оскароносный режиссер собрал 125 тысяч евро на отстройку больницы в Изюме

А лучшим фильмом на иностранном языке – немецкую ленту «На Западном фронте без перемен». Фильм основан на одноименном романе Эриха Марии Ремарка.

Лучшим документальным фильмом стал «Навальный» о российском политзаключенному. Он обошел украинский документальный фильм «Дом из заноз». Украинский номинант — фильм датского режиссера Симона Леренга Вильмонта, который создан при поддержке Госкино. Фильм — история детей из Лисичанского центра социально-психологической реабилитации, а также сотрудников центра, которые пытаются в условиях войны создать нормальные условия для жизни детей.

Полный список победителей 95-й премии «Оскар» — здесь.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

07:41
«Оскар» 2023: Американская киноакадемия назвала победителей (трейлеры)
07:04
Попытки наступать на Двуречную и обстрелы 12 сел — ГШ о сутках на Харьковщине
06:00
Сегодня 13 марта: какой праздник и день в истории
22:00
В Харькове собак сняли с крыши Дворца труда, они ходили по карнизу (видео)
20:59
В Харькове ночью закрасили барельеф с советским маршалом (видео)

  • Категории: Культура, Мир; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Оскар» 2023: Американская киноакадемия назвала победителей (трейлеры)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 07:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью — с 12 на 13 марта — в театре Dolby в Лос-Анджелесе огласили имена победителей 95-й премии Американской академии киноискусств — «Оскар»".