«Оскар» 2023: Американская киноакадемия назвала победителей (трейлеры)
Минувшей ночью — с 12 на 13 марта — в театре Dolby в Лос-Анджелесе огласили имена победителей 95-й премии Американской академии киноискусств — «Оскар».
Фаворитом премии исходно называли фантастическую комедию «Все везде и сразу» с Джейми Ли Кертис и Мишель Йео. Этот фильм получил 11 номинаций на «Оскар» и в итоге выиграл семь наград. В том числе самую престижную — «Лучший фильм года». По сюжету, мать семейства, иммигрантка китайского происхождения (Мишель Йео), пытается соединиться с версиями себя из параллельных миров, чтобы спасти мультивселенную. Фильм — смесь жанров научной фантастики, фэнтези, семейной драмы, сюрреалистической комедии и фильмов о боевых искусствах.
Режиссерский дуэт Дэн Кван и Дэниел Шайнерт (известные как «Дэниелы»), снявший фильм, получил «Оскар» за лучшую режиссерскую работу.
А главная героиня Мишель Йео — премию за лучшую женскую роль. Лучшей актрисой второго плана стала коллега Йео по фильму — Джейми Ли Кертис. Лучшим актером второго плана — Ке Хюи Кван, также снявшийся в этом фильме. Кроме того, киноакадемики вручили команде фильма по статуэтке за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.
Оскар за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер, которого до сих пор зрители привыкли видеть в комедиях, да еще и в роли красавчика. В «Ките» он сыграл затворника, страдающего ожирением и комплексующего из-за своей внешности. Главный герой — учитель английского языка, бисексуал, который ушел из семьи к любовнику и пытается наладить отношения с дочерью-подростком. Лекции для студентов он ведет онлайн, не включая камеру.
Лучшим игровым короткометражным фильмом американские киноакадемики признали «Прощание по-ирландски».
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А лучшим фильмом на иностранном языке – немецкую ленту «На Западном фронте без перемен». Фильм основан на одноименном романе Эриха Марии Ремарка.
Лучшим документальным фильмом стал «Навальный» о российском политзаключенному. Он обошел украинский документальный фильм «Дом из заноз». Украинский номинант — фильм датского режиссера Симона Леренга Вильмонта, который создан при поддержке Госкино. Фильм — история детей из Лисичанского центра социально-психологической реабилитации, а также сотрудников центра, которые пытаются в условиях войны создать нормальные условия для жизни детей.
Полный список победителей 95-й премии «Оскар» — здесь.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью — с 12 на 13 марта — в театре Dolby в Лос-Анджелесе огласили имена победителей 95-й премии Американской академии киноискусств — «Оскар»".