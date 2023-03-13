“Оскар” 2023: Американська кіноакадемія назвала переможців (трейлери)

Минулої ночі – з 12 на 13 березня – у театрі Dolby у Лос-Анджелесі оголосили імена переможців 95-ї премії Американської академії кіномистецтв – “Оскар”.

Фаворитом премії від початку називали фантастичну комедію “Все завжди та водночас” з Джеймі Лі Кертіс та Мішель Єо. Цей фільм отримав 11 номінацій на “Оскар” та в підсумку виграв сім нагород. У тому числі найпрестижнішу – “Найкращий фільм року”. За сюжетом, мати сімейства, іммігрантка китайського походження (Мішель Єо), намагається поєднатися з версіями себе з паралельних світів, щоб врятувати мультивсесвіт. Фільм – суміш жанрів наукової фантастики, фентезі, сімейної драми, сюрреалістичної комедії та фільмів про бойові мистецтва.

Режисерський дует Ден Кван та Деніел Шайнерт (відомі як “Денієли”), який зняв фільм, отримав “Оскар” за найкращу режисерську роботу.

А головна героїня Мішель Єо – премію за найкращу жіночу роль. Найкращою актрисою другого плану стала колега Єо з фільму – Джеймі Лі Кертіс. Найкращим актором другого плану – Ке Хюї Куан, який також знявся у цьому фільмі. Крім того, кіноакадеміки вручили команді фільму по статуетці за найкращий оригінальний сценарій та найкращий монтаж.

Оскар за кращу чоловічу роль отримав Брендан Фрейзер, якого досі глядачі звикли бачити в комедіях та ще й у ролі красеня. У “Киті” він зіграв затворника, який страждає на ожиріння та комплексує через свою зовнішність. Головний герой – вчитель англійської мови, бісексуал, який пішов із сім’ї до коханця та намагається налагодити стосунки з дочкою-підлітком. Лекції для студентів він проводить онлайн, не включаючи камеру.

Найкращим ігровим короткометражним фільмом американські кіноакадеміки визнали “Прощання по-ірландськи”.

А найкращим фільмом іноземною мовою – німецьку стрічку “На Західному фронті без змін”. Фільм заснований на однойменному романі Еріха Марії Ремарка.

Найкращим документальним фільмом став “Навальний” про російського політв’язня. Він обійшов український документальний фільм “Будинок зі скалок”. Український номінант – фільм датського режисера Сімона Леренга Вільмонта, створений за підтримки Держкіно. Фільм – історія дітей із Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації, а також співробітників центру, які намагаються в умовах війни створити нормальні умови для життя дітей.

Повний список переможців 95-ї премії “Оскар” – тут.