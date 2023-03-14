14 марта на Рымарской в Харькове приняли первый бой против россиян — Билецкий

14 марта 2014 года в Харькове произошло столкновение на улице Рымарской, которое иногда называют первым боем в российско-украинской войне, ведь обе стороны применяли огнестрельное оружие.

«Тогда Кремль пытался взять реванш за Майдан. Милиция на востоке и юге в лучшем случае выжидала, чья возьмет. В начале марта пророссийские силы захватили Харьковскую ОГА и имели все шансы получить контроль над городом. Правда, тогда же наша группа фактически голыми руками взяла базу пророссийского «Оплота» в Харькове и ежедневно делала партизанские вылазки. Наша дерзость сильно ломала планы антимайдана, поэтому 14 марта они решили захватить наш офис на Рымарской», — напомнил в Telegram основатель и первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий.

В здании «Просвиты» находился сам Билецкий и другие вооруженные украинские патриоты. Сначала офис заблокировали любимые байкеры Путина — «Ночные волки». Они стреляли из травматического оружия, но, получив сдачу, отступили. Вслед за ними появились боевики — члены «Оплота» вместе с «Моторолой» (Арсеном Павловым). Антимайдановцы пришли с российскими каналами, которые должны были в прямом эфире показывать их «победный» бой.

На попытку российских наемников штурмовать здание защитники ответили бутылками с зажигательной смесью и светошумовыми гранатами. Постепенно дошло до огнестрельного оружия. В результате столкновения от полученных огнестрельных ранений погибли два человека — со стороны российских боевиков. Их «соратники» отошли. И примерно в это время на месте появились мэр Харькова Геннадий Кернес и руководство милиции со спецназом. 30 защитников здания «Просвиты» доставили в участок, а пророссийские боевики успешно «исчезли».

«Харьковские менты стояли по периметру и делали вид, что они «над схваткой» — чтобы в решающий момент подыграть россиянам. Неожиданно для себя моторолы, жилины и весь прокремлевский паноптикум включая «Ночных волков» получили хорошую взбучку. Их было много. Они были хорошо вооружены. Поэтому даже не рассчитывали, что что-то пойдет не так. Мы не ждали приказов. Просто сделали выбор — не быть жертвами. Этот выбор с нами навсегда. За 9 лет он приводил нас в разные города и села, где мы делали невозможное — побеждали россиян не благодаря, а вопреки обстоятельствам», — вспоминает Билецкий.