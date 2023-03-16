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Харьковские тепловики самостоятельно разоблачили вора

16:03   16.03.2023
Виктория Яковенко
Харьковские тепловики самостоятельно разоблачили вора Фото: Харьковский городской совет

Сотрудники службы безопасности, режима и связи КП «Харьковские тепловые сети» самостоятельно выявили мужчину, который обворовал котельню в Новобаварском районе.

По данным Харьковского городского совета, преступником оказался 43-летний житель города. Работники «ХТС» на территории нелегального пункта приема металлолома на улице Баварской нашли украденное имущество — три секции котла и часть коллектора.

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Фото: Харьковский городской совет

Оборудование вернули в котельную, а информацию о подозреваемом коммунальщики передали правоохранителям.

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Фото: Харьковский городской совет

«На предприятии напомнили, что во время действия военного положения кража тянет за собой до восьми лет лишения свободы. Кроме того, подобное преступление на территории объекта критической инфраструктуры может повлечь за собой немалые проблемы в системе теплоснабжения», — отметили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 16:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники службы безопасности, режима и связи КП «Харьковские тепловые сети» самостоятельно выявили мужчину, который обворовал котельню в Новобаварском районе.".