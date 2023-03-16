Харківські тепловики самостійно викрили злодія
Співробітники служби безпеки, режиму та зв’язку КП «Харківські теплові мережі» самостійно викрили чоловіка, який обікрав котельню у Новобаварському районі.
За даними Харківської міської ради, злочинцем виявився 43-річний мешканець міста. Працівники «ХТМ» на території нелегального пункту прийому металобрухту на вулиці Баварській знайшли вкрадене майно – три секції котла та частину колектора.
Обладнання повернули до котельні, а інформацію про підозрюваного комунальники передали правоохоронцям.
«На підприємстві нагадали, що під час дії воєнного стану крадіжка тягне за собою до восьми років позбавлення волі. Крім того, подібний злочин на території об’єкту критичної інфраструктури може спричинити чималі проблеми в системі теплопостачання», – зазначили у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 16:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники служби безпеки, режиму та зв’язку КП «Харківські теплові мережі» самостійно викрили чоловіка, який обікрав котельню у Новобаварському районі.".