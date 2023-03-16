Live
  • Четвер 16.03.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

Харківські тепловики самостійно викрили злодія

16:03   16.03.2023
Вікторія Яковенко
Харківські тепловики самостійно викрили злодія Фото: Харківська міська рада

Співробітники служби безпеки, режиму та зв’язку КП «Харківські теплові мережі» самостійно викрили чоловіка, який обікрав котельню у Новобаварському районі.

За даними Харківської міської ради, злочинцем виявився 43-річний мешканець міста. Працівники «ХТМ» на території нелегального пункту прийому металобрухту на вулиці Баварській знайшли вкрадене майно – три секції котла та частину колектора.

01
Фото: Харківська міська рада

Обладнання повернули до котельні, а інформацію про підозрюваного комунальники передали правоохоронцям.

02
Фото: Харківська міська рада

«На підприємстві нагадали, що під час дії воєнного стану крадіжка тягне за собою до восьми років позбавлення волі.  Крім того, подібний злочин на території об’єкту критичної інфраструктури може спричинити чималі проблеми в системі теплопостачання», – зазначили у мерії.

Читайте також: “Всі джерела теплопостачання в роботі”: тепловики про ситуацію в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

14:54
Без постраждалих: наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)
14:16
Донька ексспівробітника харківського телеканалу зверталася до Путіна
12:58
З настанням весни харків’яни позбавляються старих речей: КВПВ оновлять техніку
21:40
Евакуація 17 поранених із Дементіївки за день: історія харківського розвідника
21:22
Не повноцінні наступи, а розвідка, – Машовець про атаки ворога на Куп’янщині

  • Категорії: Без категорії; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харківські тепловики самостійно викрили злодія»; з категорії на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 16:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники служби безпеки, режиму та зв’язку КП «Харківські теплові мережі» самостійно викрили чоловіка, який обікрав котельню у Новобаварському районі.".