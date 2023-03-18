Двое жителей Изюмщины разбирали во дворе боеприпас: оба в тяжелом состоянии

В селе Яремовка Изюмского района Харьковской области два человека пострадали в результате детонации взрывоопасного устройства, которое они разбирали во дворе.

Оба мужчины получили травмы конечностей и были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Ни в коем случае не надо подбирать, а тем более разбирать боеприпасы, мины и другие взрывоопасные предметы. Если вы обнаружили такой предмет, единственное возможное решение в таком случае — звонить в правоохранительные органы и сообщать о находке», — призывает Мельник.