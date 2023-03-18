Двое жителей Изюмщины разбирали во дворе боеприпас: оба в тяжелом состоянии
В селе Яремовка Изюмского района Харьковской области два человека пострадали в результате детонации взрывоопасного устройства, которое они разбирали во дворе.
Оба мужчины получили травмы конечностей и были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Ни в коем случае не надо подбирать, а тем более разбирать боеприпасы, мины и другие взрывоопасные предметы. Если вы обнаружили такой предмет, единственное возможное решение в таком случае — звонить в правоохранительные органы и сообщать о находке», — призывает Мельник.
Читайте также: Еще один житель Изюмщины подорвался на мине «Лепесток» возле дома — Мельник
Новости по теме:
Вы читали новость: «Двое жителей Изюмщины разбирали во дворе боеприпас: оба в тяжелом состоянии»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 11:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Яремовка Изюмского района Харьковской области два человека пострадали в результате детонации взрывоопасного устройства, которое они разбирали во дворе.".