Двоє жителів Ізюмщини розбирали на подвір’ї боєприпас: обидва в тяжкому стані
Фото: кадр із відео
У селі Яремівка Ізюмського району Харківської області двоє людей постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечного пристрою, який вони розбирали на подвір’ї.
Обидва чоловіки отримали травми кінцівок та були ушпиталені у важкому стані, повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“У жодному випадку не треба підбирати, а тим більше розбирати боєприпаси, міни та інші вибухонебезпечні предмети. Якщо ви виявили такий предмет, єдине можливе рішення у такому випадку – телефонувати у правоохоронні органи та повідомляти про знахідку”, – закликає Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 11:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Яремівка Ізюмського району Харківської області двоє людей постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечного пристрою, який вони розбирали на подвір’ї.".