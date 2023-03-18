Двоє жителів Ізюмщини розбирали на подвір’ї боєприпас: обидва в тяжкому стані

У селі Яремівка Ізюмського району Харківської області двоє людей постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечного пристрою, який вони розбирали на подвір’ї.

Обидва чоловіки отримали травми кінцівок та були ушпиталені у важкому стані, повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“У жодному випадку не треба підбирати, а тим більше розбирати боєприпаси, міни та інші вибухонебезпечні предмети. Якщо ви виявили такий предмет, єдине можливе рішення у такому випадку – телефонувати у правоохоронні органи та повідомляти про знахідку”, – закликає Мельник.