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Двоє жителів Ізюмщини розбирали на подвір’ї боєприпас: обидва в тяжкому стані

Події 11:26   18.03.2023
Олена Нагорна
Двоє жителів Ізюмщини розбирали на подвір’ї боєприпас: обидва в тяжкому стані Фото: кадр із відео

У селі Яремівка Ізюмського району Харківської області двоє людей постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечного пристрою, який вони розбирали на подвір’ї.

Обидва чоловіки отримали травми кінцівок та були ушпиталені у важкому стані, повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“У жодному випадку не треба підбирати, а тим більше розбирати боєприпаси, міни та інші вибухонебезпечні предмети. Якщо ви виявили такий предмет, єдине можливе рішення у такому випадку – телефонувати у правоохоронні органи та повідомляти про знахідку”, – закликає Мельник.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 11:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Яремівка Ізюмського району Харківської області двоє людей постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечного пристрою, який вони розбирали на подвір’ї.".