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Синегубов рассказал о состоянии мужчин, решивших разобрать снаряд на Изюмщине

Общество 13:27   18.03.2023
Елена Нагорная
Синегубов рассказал о состоянии мужчин, решивших разобрать снаряд на Изюмщине

Один из двоих мужчин, нашедших и попытавшихся разобрать взрывоопасный предмет в селе Яремовка Купянского района Харьковской области, находится в больнице в достаточно тяжелом состоянии. Состояние второго — среднее.

Возраст мужчин — 71 и 29 лет, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«На этой неделе мы фактически ежедневно фиксируем факты подрыва гражданских. Последний факт — Изюмский район. Двое мужчин нашли снаряд — взрывоопасный предмет — и решили его самостоятельно разобрать. Какая цель — непонятно, однако снаряд взорвался. Один человек пострадал и находится в достаточно тяжелом состоянии. Второй человек получил ранения средней степени тяжести», — рассказал Синегубов.

Также он подтвердил, что 17 марта 62-летний житель села Долгенькое Изюмского района подорвался на мине «Лепесток» в собственном дворе.

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Глава ХОВА в очередной раз обратился к жителям региона и призвал в случае обнаружения взрывоопасных предметов сразу звонить в Нацполицию или ГСЧС, а также не приближаться, не разбирать и не накрывать эти предметы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 13:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из двоих мужчин, нашедших и попытавшихся разобрать взрывоопасный предмет в селе Яремовка Купянского района Харьковской области, находится в больнице в достаточно тяжелом состоянии. Состояние второго — среднее.".