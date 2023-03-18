Синегубов рассказал о состоянии мужчин, решивших разобрать снаряд на Изюмщине
Один из двоих мужчин, нашедших и попытавшихся разобрать взрывоопасный предмет в селе Яремовка Купянского района Харьковской области, находится в больнице в достаточно тяжелом состоянии. Состояние второго — среднее.
Возраст мужчин — 71 и 29 лет, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
«На этой неделе мы фактически ежедневно фиксируем факты подрыва гражданских. Последний факт — Изюмский район. Двое мужчин нашли снаряд — взрывоопасный предмет — и решили его самостоятельно разобрать. Какая цель — непонятно, однако снаряд взорвался. Один человек пострадал и находится в достаточно тяжелом состоянии. Второй человек получил ранения средней степени тяжести», — рассказал Синегубов.
Также он подтвердил, что 17 марта 62-летний житель села Долгенькое Изюмского района подорвался на мине «Лепесток» в собственном дворе.
Читайте также: Еще один житель Изюмщины подорвался на мине «Лепесток» возле дома — Мельник
Глава ХОВА в очередной раз обратился к жителям региона и призвал в случае обнаружения взрывоопасных предметов сразу звонить в Нацполицию или ГСЧС, а также не приближаться, не разбирать и не накрывать эти предметы.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов рассказал о состоянии мужчин, решивших разобрать снаряд на Изюмщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 13:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из двоих мужчин, нашедших и попытавшихся разобрать взрывоопасный предмет в селе Яремовка Купянского района Харьковской области, находится в больнице в достаточно тяжелом состоянии. Состояние второго — среднее.".