Синегубов рассказал о состоянии мужчин, решивших разобрать снаряд на Изюмщине

Один из двоих мужчин, нашедших и попытавшихся разобрать взрывоопасный предмет в селе Яремовка Купянского района Харьковской области, находится в больнице в достаточно тяжелом состоянии. Состояние второго — среднее.

Возраст мужчин — 71 и 29 лет, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«На этой неделе мы фактически ежедневно фиксируем факты подрыва гражданских. Последний факт — Изюмский район. Двое мужчин нашли снаряд — взрывоопасный предмет — и решили его самостоятельно разобрать. Какая цель — непонятно, однако снаряд взорвался. Один человек пострадал и находится в достаточно тяжелом состоянии. Второй человек получил ранения средней степени тяжести», — рассказал Синегубов.

Также он подтвердил, что 17 марта 62-летний житель села Долгенькое Изюмского района подорвался на мине «Лепесток» в собственном дворе.

Глава ХОВА в очередной раз обратился к жителям региона и призвал в случае обнаружения взрывоопасных предметов сразу звонить в Нацполицию или ГСЧС, а также не приближаться, не разбирать и не накрывать эти предметы.