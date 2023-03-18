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Синєгубов розповів про стан чоловіків, які розбирали снаряд на Ізюмщині

Події 13:27   18.03.2023
Олена Нагорна
Синєгубов розповів про стан чоловіків, які розбирали снаряд на Ізюмщині

Один із двох чоловіків, які в селі Яремівка Ізюмського району Харківської області знайшли та спробували розібрати вибухонебезпечний предмет, перебуває в лікарні у досить тяжкому стані. Стан другого – середній.

Вік чоловіків – 71 та 29 років, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

“На цьому тижні ми фактично щодня фіксуємо факти підриву цивільних. Останній факт – Ізюмський район. Двоє чоловіків знайшли спочатку снаряд – вибухонебезпечний предмет – і вирішили його самостійно розібрати. Яка мета – незрозуміло, однак снаряд вибухнув. Одна людина постраждала і знаходиться в досить важкому стані. Другий чоловік отримав поранення середнього ступеня важкості”, – повідомив Синєгубов.

Також він підтвердив, що 17 березня 62-річний житель села Довгеньке Ізюмського району на своєму подвір’ї підірвався на міні “Пелюстка”.

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Голова ХОВА вкотре звернувся до мешканців регіону та закликав у разі виявлення вибухонебезпечних предметів одразу дзвонити до Нацполіції чи ДСНС, а також не наближатися, не розбирати та не накривати ці предмети.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 13:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із двох чоловіків, які в селі Яремівка Ізюмського району Харківської області знайшли та спробували розібрати вибухонебезпечний предмет, перебуває в лікарні у досить тяжкому стані. Стан другого – середній.".