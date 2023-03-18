Синєгубов розповів про стан чоловіків, які розбирали снаряд на Ізюмщині

Один із двох чоловіків, які в селі Яремівка Ізюмського району Харківської області знайшли та спробували розібрати вибухонебезпечний предмет, перебуває в лікарні у досить тяжкому стані. Стан другого – середній.

Вік чоловіків – 71 та 29 років, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

“На цьому тижні ми фактично щодня фіксуємо факти підриву цивільних. Останній факт – Ізюмський район. Двоє чоловіків знайшли спочатку снаряд – вибухонебезпечний предмет – і вирішили його самостійно розібрати. Яка мета – незрозуміло, однак снаряд вибухнув. Одна людина постраждала і знаходиться в досить важкому стані. Другий чоловік отримав поранення середнього ступеня важкості”, – повідомив Синєгубов.

Також він підтвердив, що 17 березня 62-річний житель села Довгеньке Ізюмського району на своєму подвір’ї підірвався на міні “Пелюстка”.

Голова ХОВА вкотре звернувся до мешканців регіону та закликав у разі виявлення вибухонебезпечних предметів одразу дзвонити до Нацполіції чи ДСНС, а також не наближатися, не розбирати та не накривати ці предмети.