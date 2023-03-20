Громада на Харьковщине назначила дополнительную матпомощь семьям погибших

Семьи погибших военнослужащих в Боровской громаде, помимо выплат из госбюджета, получат матпомощь от поссовета.

«Денежная помощь от громады составит 20 000 грн. Эта сумма никак не заменяет государственные гарантии и выплаты, предусмотренные в таких случаях, и, к сожалению, не способна вернуть человека или компенсировать невосполнимую утрату. Но таким образом громада выражает свою поддержку родным и близким Героев, ценой собственной жизни отстоявших наш мир и независимость», — сообщила пресс-служба Боровской громады.

Решение о дополнительных выплатах приняла комиссия Боровского поссовета. Это будет единоразовая адресная денежная помощь семьям всех военнослужащих, родом из громады, которые погибли, участвуя в боевых действиях в период военного положения (с 24 февраля 2022 года).

Напомним, Боровская громада на Харьковщине длительное время была оккупирована российской армией. Она оставалась оккупированной дольше, чем соседние Изюмская и Шевченковская, так как находится на другом берегу реки Оскол. Однако осеннее контрнаступление ВСУ все же достигло громады — в первых числах октября 2022 года.