Громада на Харьковщине назначила дополнительную матпомощь семьям погибших
Семьи погибших военнослужащих в Боровской громаде, помимо выплат из госбюджета, получат матпомощь от поссовета.
«Денежная помощь от громады составит 20 000 грн. Эта сумма никак не заменяет государственные гарантии и выплаты, предусмотренные в таких случаях, и, к сожалению, не способна вернуть человека или компенсировать невосполнимую утрату. Но таким образом громада выражает свою поддержку родным и близким Героев, ценой собственной жизни отстоявших наш мир и независимость», — сообщила пресс-служба Боровской громады.
Решение о дополнительных выплатах приняла комиссия Боровского поссовета. Это будет единоразовая адресная денежная помощь семьям всех военнослужащих, родом из громады, которые погибли, участвуя в боевых действиях в период военного положения (с 24 февраля 2022 года).
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Напомним, Боровская громада на Харьковщине длительное время была оккупирована российской армией. Она оставалась оккупированной дольше, чем соседние Изюмская и Шевченковская, так как находится на другом берегу реки Оскол. Однако осеннее контрнаступление ВСУ все же достигло громады — в первых числах октября 2022 года.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 17:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семьи погибших военнослужащих в Боровской громаде, помимо выплат из госбюджета, получат матпомощь от поссовета".