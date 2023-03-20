Громада на Харківщині призначила додаткову матдопомогу сім’ям загиблих

Сім’ї загиблих військовослужбовців у Борівській громаді, крім виплат із держбюджету, отримають матдопомогу від селищної ради.

“Грошова допомога від громади становитиме 20 000 грн. Ця сума жодним чином не замінює державні гарантії та виплати, передбачені у таких випадках і, на жаль, не здатна повернути людину чи компенсувати непоправну втрату. Але у такий спосіб громада висловлює свою підтримку рідним та близьким Героїв, які ціною власного життя відстояли наш мир і незалежність“, – повідомила пресслужба Борівської громади.

Рішення про додаткові виплати ухвалила комісія Борівської селищної ради. Це буде одноразова адресна грошова допомога сім’ям усіх військовослужбовців родом із громади, які загинули, беручи участь у бойових діях у період воєнного стану (з 24 лютого 2022 року).

Нагадаємо, Борівська громада на Харківщині тривалий час була окупована російською армією. Вона залишалася окупованою довше, ніж сусідні Ізюмська та Шевченківська, оскільки знаходиться на іншому березі річки Оскол. Однак осінній контрнаступ ЗСУ все ж таки досяг громади – на початку жовтня 2022 року.