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В громаде на Харьковщине строят мост через Северский Донец (видео)

Общество 18:49   20.03.2023
Оксана Горун
В громаде на Харьковщине строят мост через Северский Донец (видео) Фото: кадр из видео Балаклейской ГВА

Видео строительства нового моста в селе Байрак на Харьковщине опубликовало руководство Балаклейской громады.

«Строительство нового моста возле села Байрак сегодня», — подписали ролик, опубликованный на странице громады в facebook.

Река Северский Донец проходит прямо через село Байрак. Большая часть все же находится на одном из берегов. Мост уничтожили во время боевых действий и оккупации территории громады. Временную переправу в направлении села открыли еще осенью. А в начале марта руководство громады сообщило о том, что завершен демонтаж поврежденных конструкций старого моста и началось новое строительство.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 18:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео строительства нового моста в селе Байрак на Харьковщине опубликовало руководство Балаклейской громады".