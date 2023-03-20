В громаде на Харьковщине строят мост через Северский Донец (видео)

Видео строительства нового моста в селе Байрак на Харьковщине опубликовало руководство Балаклейской громады.

«Строительство нового моста возле села Байрак сегодня», — подписали ролик, опубликованный на странице громады в facebook.

Река Северский Донец проходит прямо через село Байрак. Большая часть все же находится на одном из берегов. Мост уничтожили во время боевых действий и оккупации территории громады. Временную переправу в направлении села открыли еще осенью. А в начале марта руководство громады сообщило о том, что завершен демонтаж поврежденных конструкций старого моста и началось новое строительство.