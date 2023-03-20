В громаде на Харьковщине строят мост через Северский Донец (видео)
Фото: кадр из видео Балаклейской ГВА
Видео строительства нового моста в селе Байрак на Харьковщине опубликовало руководство Балаклейской громады.
«Строительство нового моста возле села Байрак сегодня», — подписали ролик, опубликованный на странице громады в facebook.
Река Северский Донец проходит прямо через село Байрак. Большая часть все же находится на одном из берегов. Мост уничтожили во время боевых действий и оккупации территории громады. Временную переправу в направлении села открыли еще осенью. А в начале марта руководство громады сообщило о том, что завершен демонтаж поврежденных конструкций старого моста и началось новое строительство.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В громаде на Харьковщине строят мост через Северский Донец (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 18:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео строительства нового моста в селе Байрак на Харьковщине опубликовало руководство Балаклейской громады".