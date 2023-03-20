У громаді на Харківщині зводять міст через Сіверський Донець (відео)

Відео будівництва нового мосту в селі Байрак на Харківщині опублікувало керівництво Балаклійської громади.

“Будівництво нового мосту біля села Байрак сьогодні”, – підписали ролик, опублікований на сторінці громади у фейсбуці.

Річка Сіверський Донець проходить просто через село Байрак. Більша його частина все ж таки знаходиться на одному з берегів. Міст знищили під час бойових дій та окупації території громади. Тимчасову переправу в напрямку села відкрили ще восени. А на початку березня керівництво громади повідомило про те, що завершено демонтаж пошкоджених конструкцій старого мосту та розпочато нове будівництво.