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У громаді на Харківщині зводять міст через Сіверський Донець (відео)

Суспільство 18:49   20.03.2023
Оксана Горун
У громаді на Харківщині зводять міст через Сіверський Донець (відео) Фото: кадр з відео Балаклійської міськради

Відео будівництва нового мосту в селі Байрак на Харківщині опублікувало керівництво Балаклійської громади.

“Будівництво нового мосту біля села Байрак сьогодні”, – підписали ролик, опублікований на сторінці громади у фейсбуці.

Річка Сіверський Донець проходить просто через село Байрак. Більша його частина все ж таки знаходиться на одному з берегів. Міст знищили під час бойових дій та окупації території громади. Тимчасову переправу в напрямку села відкрили ще восени. А на початку березня керівництво громади повідомило про те, що завершено демонтаж пошкоджених конструкцій старого мосту та розпочато нове будівництво.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 18:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео будівництва нового мосту в селі Байрак на Харківщині опублікувало керівництво Балаклійської громади".