В Харькове будут судить сотрудников «ЮЖД»: наворовали топливо на 110 тыс грн

Четыре работника регионального филиала «ЮЖД» АО «Укрзализныця» списывали дизтопливо под фиктивные поездки. Своими действиями нанесли ущерб «Укрзализныци» на более 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Правоохранители установили, что в 2020 году должностное лицо производственного подразделения «Локомотивное депо «Основа» регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» организовал махинацию. К преступной деятельности он привлек трех водителей этого же производственного подразделения.

«Схема» дельца заключалась в том, чтобы водители получали на складе «Укрзализныци» талоны на приобретение на АЗС дизельного топлива для рабочих поездок. На самом же деле топливо они по маршрутам не использовали.

В целях сокрытия преступления организатор вместе с водителями составлял фиктивные официальные документы на несуществующие поездки.

Следователи насчитали 36 эпизодов преступной деятельности фигурантов дела. Своими действиями они нанесли «Укрзализныци» материальный ущерб на сумму почти 110 тысяч гривен.

Организатора будут судить по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц и по факту служебного подлога (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ). Трое его сообщников обвиняются в пособничестве указанным преступлениям (ч. 5 ст. 27 ст. 191, ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УКУ).