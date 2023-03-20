Призывал «дружить» с оккупантами: на Харьковщине задержали коллаборанта

В марте 2022 года житель Липцев навязывал односельчанам свою пророссийскую позицию. Мужчину задержали и сообщили о подозрении.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 44-летний мужчина рассказывал возле местной школы, что «очень скоро военные российские наведут надлежащий порядок в Украине, и жизнь «укропов» изменится к лучшему».

Также, по данным правоохранителей, мужчина призвал местных жителей дружить с военными РФ и оказывать им помощь.

В настоящее время преступнику сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).