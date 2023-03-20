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Призывал «дружить» с оккупантами: на Харьковщине задержали коллаборанта

Общество 13:15   20.03.2023
Виктория Яковенко
Призывал «дружить» с оккупантами: на Харьковщине задержали коллаборанта Фото: Харьковская областная прокуратура

В марте 2022 года житель Липцев навязывал односельчанам свою пророссийскую позицию. Мужчину задержали и сообщили о подозрении.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 44-летний мужчина рассказывал возле местной школы, что «очень скоро военные российские наведут надлежащий порядок в Украине, и жизнь «укропов» изменится к лучшему».

Также, по данным правоохранителей, мужчина призвал местных жителей дружить с военными РФ и оказывать им помощь.

В настоящее время преступнику сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 13:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В марте 2022 года житель Липцев навязывал односельчанам свою пророссийскую позицию. Мужчину задержали и сообщили о подозрении.".