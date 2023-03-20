Призывал «дружить» с оккупантами: на Харьковщине задержали коллаборанта
Фото: Харьковская областная прокуратура
В марте 2022 года житель Липцев навязывал односельчанам свою пророссийскую позицию. Мужчину задержали и сообщили о подозрении.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 44-летний мужчина рассказывал возле местной школы, что «очень скоро военные российские наведут надлежащий порядок в Украине, и жизнь «укропов» изменится к лучшему».
Также, по данным правоохранителей, мужчина призвал местных жителей дружить с военными РФ и оказывать им помощь.
В настоящее время преступнику сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В марте 2022 года житель Липцев навязывал односельчанам свою пророссийскую позицию. Мужчину задержали и сообщили о подозрении.".