Закликав «товаришувати» з окупантами: на Харківщині затримали колаборанта

У березні 2022 року мешканець Липців нав’язував односельчанам свою проросійську позицію. Чоловіка затримали та повідомили про підозру.

За даними Харківської обласної прокуратури, 44-річний чоловік розповідав біля місцевої школи, що «дуже скоро російські військові наведуть належний порядок в Україні, і життя «укропів» зміниться на краще».

Також, за даними правоохоронців, чоловік закликав місцевих жителів дружити з військовими РФ та надавати їм допомогу.

Наразі злочинцю повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).