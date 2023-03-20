Закликав «товаришувати» з окупантами: на Харківщині затримали колаборанта
Фото: Харківська обласна прокуратура
У березні 2022 року мешканець Липців нав’язував односельчанам свою проросійську позицію. Чоловіка затримали та повідомили про підозру.
За даними Харківської обласної прокуратури, 44-річний чоловік розповідав біля місцевої школи, що «дуже скоро російські військові наведуть належний порядок в Україні, і життя «укропів» зміниться на краще».
Також, за даними правоохоронців, чоловік закликав місцевих жителів дружити з військовими РФ та надавати їм допомогу.
Наразі злочинцю повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У березні 2022 року мешканець Липців нав’язував односельчанам свою проросійську позицію. Чоловіка затримали та повідомили про підозру.".