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Закликав «товаришувати» з окупантами: на Харківщині затримали колаборанта

Суспільство 13:15   20.03.2023
Вікторія Яковенко
Закликав «товаришувати» з окупантами: на Харківщині затримали колаборанта Фото: Харківська обласна прокуратура

У березні 2022 року мешканець Липців нав’язував односельчанам свою проросійську позицію. Чоловіка затримали та повідомили про підозру.

За даними Харківської обласної прокуратури, 44-річний чоловік розповідав біля місцевої школи, що «дуже скоро російські військові наведуть належний порядок в Україні, і життя «укропів» зміниться на краще».

Також, за даними правоохоронців, чоловік закликав місцевих жителів дружити з військовими РФ та надавати їм допомогу.

Наразі злочинцю повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).

Читайте також: Підозру отримав директор школи на Харківщині з плакатом “Мы один народ”

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 13:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У березні 2022 року мешканець Липців нав’язував односельчанам свою проросійську позицію. Чоловіка затримали та повідомили про підозру.".