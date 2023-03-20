У Харкові судитимуть робітників «Укрзалізниці»: накрали паливо на 110 тис грн

Чотири працівники регіональної філії «Південної залізниці» АТ “Укрзалізниця” списували дизпаливо під фіктивні поїздки. Своїми діями завдали шкоди «Укрзалізниці» у понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Правоохоронці встановили, що у 2020 році посадовець виробничого підрозділу “Локомотивне депо “Основа” регіональної філії “Південна залізниця” АТ “Укрзалізниця” організував махінацію. До злочинної діяльності він залучив трьох водіїв цього ж виробничого підрозділу.

“Схема” ділка полягала в тому, щоб водії отримували на складі “Укрзалізниці” талони на придбання на АЗС дизельного пального для робочих поїздок. Насправді паливо вони за маршрутами не використовували.

З метою приховання злочину організатор разом із водіями складав фіктивні офіційні документи на неіснуючі поїздки.

Слідчі нарахували 36 епізодів злочинної діяльності фігурантів справи. Своїми діями вони завдали «Укрзалізниці» матеріальних збитків на суму майже 110 тисяч гривень.

Організатора судитимуть за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та за фактом службової підробки (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Троє його спільників звинувачуються у пособництві зазначеним злочинам (ч. 5 ст. 27 ст. 191, ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 ККУ).