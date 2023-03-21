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Дал оккупантам помещение для хранения оружия и кормил: СБУ поймала предателя

Общество 09:12   21.03.2023
Оксана Горун
Дал оккупантам помещение для хранения оружия и кормил: СБУ поймала предателя

60-летний коллаборант из села Волохов Як Чугуевского района добровольно стал помогать оккупантам с первого дня.

«Злоумышленник предоставил захватчикам свое домовладение для проживания, хранения оружия и размещения военной техники. К тому же, на территории своего частного домовладения вражеский приспешник организовал пункт питания для российских военнослужащих. Готовую еду он лично развозил на собственном автомобиле на блокпосты рашистов», — сообщил подробности спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, предатель также указал захватчикам выгодную для них огневую позицию, откуда можно было обстреливать Чугуев и ближайшие села — Андреевку, Чкаловское и другие.

«За преданность рашистам они «подарили» мужчине трактор «Беларусь», который предварительно захватили из украинской агрофирмы в соседнем селе», — отметил Абдула.

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Когда его покровители бежали из Харьковской области под натиском Сил обороны, предатель остался жить в своем селе, надеясь, что ему за все содеянное ничего не будет. Но подробности его работы на врага выяснили оперативники СБУ. Они же и задержали предателя. Ему уже сообщили о подозрении в коллаборационизме и отправили в СИЗО. А «подарок» захватчиков — трактор «Беларусь» — вернули законному владельцу.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 09:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60-летний коллаборант из села Волохов Як Чугуевского района добровольно стал помогать оккупантам с первого дня".