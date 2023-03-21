Дав окупантам приміщення для зброї та годував: СБУ спіймала зрадника
60-річний колаборант із села Волохів Як Чугуївського району добровільно став допомагати окупантам із першого дня.
“Зловмисник надав загарбникам свій маєток для проживання, зберігання зброї та розміщення військової техніки. До того ж, на території свого приватного домоволодіння ворожий поплічник організував пункт харчування для російських військовослужбовців. Готову їжу він особисто розвозив власною автівкою на блокпости рашистів“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За його інформацією, зрадник також вказав загарбникам вигідну для них вогневу позицію, звідки можна було обстрілювати Чугуїв та найближчі села – Андріївку, Чкаловське та інші.
“За відданість рашистам вони “подарували” чоловіку трактор “Білорус”, який попередньо загарбали з української агрофірми у сусідньому селі”, – зазначив Абдула.
Читайте також: Поклали обличчям у підлогу: як на Харківщині поліція затримувала зрадника (відео)
Коли його покровителі втекли з Харківської області під тиском Сил оборони, зрадник залишився жити у своєму селі, сподіваючись, що йому за все вчинене нічого не буде. Але подробиці його роботи на ворога з’ясували оперативники СБУ. Вони ж і затримали зрадника. Йому вже повідомили про підозру в колабораціонізмі та відправили до СІЗО. А “подарунок” загарбників – трактор “Білорус” – повернули законному власнику.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Дав окупантам приміщення для зброї та годував: СБУ спіймала зрадника»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 09:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-річний колаборант із села Волохів Як Чугуївського району добровільно став допомагати окупантам із першого дня".