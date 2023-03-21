Дав окупантам приміщення для зброї та годував: СБУ спіймала зрадника

60-річний колаборант із села Волохів Як Чугуївського району добровільно став допомагати окупантам із першого дня.

“Зловмисник надав загарбникам свій маєток для проживання, зберігання зброї та розміщення військової техніки. До того ж, на території свого приватного домоволодіння ворожий поплічник організував пункт харчування для російських військовослужбовців. Готову їжу він особисто розвозив власною автівкою на блокпости рашистів“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, зрадник також вказав загарбникам вигідну для них вогневу позицію, звідки можна було обстрілювати Чугуїв та найближчі села – Андріївку, Чкаловське та інші.

“За відданість рашистам вони “подарували” чоловіку трактор “Білорус”, який попередньо загарбали з української агрофірми у сусідньому селі”, – зазначив Абдула.

Коли його покровителі втекли з Харківської області під тиском Сил оборони, зрадник залишився жити у своєму селі, сподіваючись, що йому за все вчинене нічого не буде. Але подробиці його роботи на ворога з’ясували оперативники СБУ. Вони ж і затримали зрадника. Йому вже повідомили про підозру в колабораціонізмі та відправили до СІЗО. А “подарунок” загарбників – трактор “Білорус” – повернули законному власнику.