Два гражданина РФ были собственниками предприятий в Харькове — прокуратура
Соучредителями компании, производившей текстильные изделия оказались отец и сын из РФ. Корпоративные права граждан страны-агрессора арестовали.
«По данным следствия, отец и сын — граждане РФ — соучредители харьковского предприятия, специализирующегося на производстве готовых текстильных изделий. Их общая доля в уставном капитале составляет 1 млн гривен. Кроме того, отец является основателем еще одного предприятия в Харькове, которое занимается оптовой торговлей деталями и принадлежностями для автотранспортных средств. Его доля в уставном капитале составляет 70%, что в денежном эквиваленте составляет 1 820 000 гривен», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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Прокуроры обратились в суд, ходатайствуя об аресте корпоративных прав граждан РФ на общую сумму 2,82 млн грн. Киевский райсуд Харькова удовлетворил это ходатайство прокурора. Сейчас идет досудебное расследование в уголовном производстве по факту коллаборационной деятельности.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 09:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соучредителями компании, производившей текстильные изделия оказались отец и сын из РФ. Корпоративные права граждан страны-агрессора арестовали".