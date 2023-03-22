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Два гражданина РФ были собственниками предприятий в Харькове — прокуратура

Общество 09:12   22.03.2023
Оксана Горун
Два гражданина РФ были собственниками предприятий в Харькове — прокуратура

Соучредителями компании, производившей текстильные изделия оказались отец и сын из РФ. Корпоративные права граждан страны-агрессора арестовали.

«По данным следствия, отец и сын — граждане РФ — соучредители харьковского предприятия, специализирующегося на производстве готовых текстильных изделий. Их общая доля в уставном капитале составляет 1 млн гривен. Кроме того, отец является основателем еще одного предприятия в Харькове, которое занимается оптовой торговлей деталями и принадлежностями для автотранспортных средств. Его доля в уставном капитале составляет 70%, что в денежном эквиваленте составляет 1 820 000 гривен», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Прокуроры обратились в суд, ходатайствуя об аресте корпоративных прав граждан РФ на общую сумму 2,82 млн грн. Киевский райсуд Харькова удовлетворил это ходатайство прокурора. Сейчас идет досудебное расследование в уголовном производстве по факту коллаборационной деятельности.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 09:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соучредителями компании, производившей текстильные изделия оказались отец и сын из РФ. Корпоративные права граждан страны-агрессора арестовали".