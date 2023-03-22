Двоє громадян РФ були власниками підприємств у Харкові – прокуратура

Співзасновниками компанії, що виробляла текстильну продукцію, виявилися батько та син з РФ. Корпоративні права громадян країни-агресора арештували.

“За даними слідства, батько та син — громадяни РФ — є співзасновниками харківського підприємства, що спеціалізується на виробництві готових текстильних виробів. Їх загальна частка у статутному капіталі складає 1 млн гривень. Крім того, батько є засновником ще одного підприємства у Харкові, що займається оптовою торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Його частка у статутному капіталі становить 70 %, що у грошовому еквіваленті дорівнює 1 820 000 гривень“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про арешт корпоративних прав громадян РФ на загальну суму 2,82 млн грн. Київський райсуд Харкова задовольнив це клопотання прокурора. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності.