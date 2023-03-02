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Спецслужби РФ намагалися отримати стратегічну документацію в Харкові – СБУ

Політика 17:51   02.03.2023
Елена Нагорная
Спецслужби РФ намагалися отримати стратегічну документацію в Харкові – СБУ

Російські спецслужби намагалися отримати доступ до проєктно-конструкторської документації Запорізької та Південноукраїнської АЕС, яка розроблялась у Харкові та зберігалася в інституті “Енергопроект”. Проте СБУ завадила ворогові це зробити.

Документи мають стратегічне значення для безпечної експлуатації зазначених АЕС, повідомляє речник облуправління СБУ Владислав Абдула.

“Документація зберігалася у харківському інституті “Енергопроект”, контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Саме тут ще у радянський період розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а у сучасні роки проєктувалися їхні модернізація і технічне переоснащення”, – розповів Абдула.

За його словами, оперативникам стало відомо про спроби окремих громадян України та підконтрольні їм комерційні структури встановити контроль над держустановою.

“Дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС, що створювало реальну загрозу нанесення шкоди державній, економічній та екологічній безпеці України”, – наголосив Абдула.

За даними слідства, до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій харківського проєктного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, яка, своєю чергою, пов’язана зі спецслужбами країни-агресорки. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакету стали зазначені фізичні та юридичні особи України.

СБУ вилучила вказану документацію, на неї судом накладено арешт. Також відомство встановило виконавців та замовників цієї оборудки. У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 114 ККУ (шпигунство), перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами країни-агресорки.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 17:51;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські спецслужби намагалися отримати доступ до проєктно-конструкторської документації Запорізької та Південноукраїнської АЕС, яка розроблялась у Харкові та зберігалася в інституті “Енергопроект”. Проте СБУ завадила ворогові це зробити.".