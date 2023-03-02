Спецслужбы РФ пытались заполучить стратегическую документацию в Харькове — СБУ

Российские спецслужбы пытались получить доступ к проектно-конструкторской документации Запорожской и Южноукраинской АЭС, которая разрабатывалась в Харькове и хранилась в институте «Энергопроект». Однако СБУ помешала врагу это сделать.

Документы имеют стратегическое значение для безопасной эксплуатации указанных АЭС, сообщает спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.

«Документация хранилась в харьковском институте «Энергопроект», контрольный пакет акций которого находится в собственности государства. Именно здесь еще в советский период разрабатывались генеральные проекты Запорожской и Южноукраинской АЭС, а в современные годы проектировались их модернизация и техническое переоснащение», — рассказал Абдула.

По его словам, оперативникам стало известно о попытках отдельных граждан Украины и подконтрольных им коммерческих структур установить контроль над госучреждением.

«Реальной целью посягательств было получение в свое распоряжение проектной документации АЭС, что создавало реальную угрозу нанесения ущерба государственной, экономической и экологической безопасности Украины», — подчеркнул Абдула.

По данным следствия, до начала российской агрессии в 2014 году почти треть акций харьковского проектного института находилась в собственности российской коммерческой структуры, которая в свою очередь связана со спецслужбами страны-агрессора. После нескольких перепродаж через оффшорные компании владельцами этого пакета стали указанные физические и юридические лица Украины.

СБУ изъяла указанную документацию, на нее судом наложен арест. Также ведомство установило исполнителей и заказчиков этой сделки. В рамках уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 114 УКУ (шпионаж), проверяется возможная причастность дельцов к сотрудничеству со спецслужбами страны-агрессора.