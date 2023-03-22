Кирби: в ближайшие недели Россия попытается начать еще одно наступление

Ближайшие недели будут «критическими» в войне, заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN.

«Кирби сказал, что ближайшие недели будут «критическими» в войне, и США ожидают, что президент России Владимир Путин «попытается начать еще одно наступление и, возможно, по многим другим направлениям», — сообщило CNN.

Джон Кирби отметил, что главая задача сейчас — чтобы Украина была готова.

«Мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы у президента Зеленского было то, что ему нужно, где бы он ни решил сражаться. Это означает разведку. Это означает поддержку. Это означает оружие. Это означает возможности. Вот на чем мы сосредоточимся», — сказал представитель Совбеза США.

Он отметил, что Украина готовится к весеннему контрнаступлению против российских войск. И строиться это контрнаступление будет на более мощных и передовых системах, которые поставили ВСУ западные страны. Кирби сказал, что США хотят, чтобы украинцы могли защитить себя от любого возобновления российского наступления, а также имели возможность «проводить «собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору».

«Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы как можно лучше перед предстоящими критическими неделями и месяцами», — подытожил он.