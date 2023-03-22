Кірбі: у найближчі тижні Росія спробує розпочати ще один наступ

Найближчі тижні будуть “критичними” у війні, заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв’ю CNN.

“Кірбі сказав, що найближчі тижні будуть “критичними” у війні, і США очікують, що президент Росії Володимир Путін “спробує розпочати ще один наступ і, можливо, за багатьма іншими напрямками”, – повідомило CNN.

Джон Кірбі зазначив, що головне завдання зараз – щоб Україна була готова.

“Ми збираємося зосередитися на тому, щоб у президента Зеленського було те, що йому потрібно, де б він не вирішив боротися. Це означає розвідку. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми зосередимося”, – сказав представник Радбезу США.

Він зазначив, що Україна готується до весняного контрнаступу проти російських військ. І будуватиметься цей контрнаступ на більш потужних і передових системах, які поставили ЗСУ західні країни. Кірбі сказав: США хочуть, щоб українці могли захистити себе від будь-якого поновлення російського наступу, а також мали можливість “проводити власні наступальні операції у будь-який час і в будь-якому місці, у розмірі та масштабі на свій вибір”.

“Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями та місяцями”, – підсумував він.