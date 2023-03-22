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Кірбі: у найближчі тижні Росія спробує розпочати ще один наступ

Події 09:36   22.03.2023
Оксана Горун
Кірбі: у найближчі тижні Росія спробує розпочати ще один наступ Фото: АР

Найближчі тижні будуть “критичними” у війні, заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв’ю CNN.

“Кірбі сказав, що найближчі тижні будуть “критичними” у війні, і США очікують, що президент Росії Володимир Путін “спробує розпочати ще один наступ і, можливо, за багатьма іншими напрямками”, – повідомило CNN.

Джон Кірбі зазначив, що головне завдання зараз – щоб Україна була готова.

“Ми збираємося зосередитися на тому, щоб у президента Зеленського було те, що йому потрібно, де б він не вирішив боротися. Це означає розвідку. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми зосередимося”, – сказав представник Радбезу США.

Він зазначив, що Україна готується до весняного контрнаступу проти російських військ. І будуватиметься цей контрнаступ на більш потужних і передових системах, які поставили ЗСУ західні країни. Кірбі сказав: США хочуть, щоб українці могли захистити себе від будь-якого поновлення російського наступу, а також мали можливість “проводити власні наступальні операції у будь-який час і в будь-якому місці, у розмірі та масштабі на свій вибір”.

 Читайте також: Наступ РФ наближається до кульмінації, Україна має хороші можливості – ISW

“Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями та місяцями”, – підсумував він.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 09:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчі тижні будуть “критичними” у війні, заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв’ю CNN".