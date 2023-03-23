Противник пытался прорвать оборону ВСУ у села под Купянском — Генштаб
Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а также безуспешно пыталась прорвать оборону украинских защитников возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. На территории Белгородской области ВС РФ удерживают группировки войск для проведения демонстративных действий по недопущению переброски наших подразделений на другие направления. Враг обстрелял районы населенных пунктов Глубокое, Землянки, Комиссарово, Ольховатка, Амбарное, Бологовка, Двуречная, Западное, Каменка и Крейдянка.
На Купянском направлении армия РФ также сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления. Артобстрелам подверглись Гряниковка, Купянск и Крахмальное.
Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 18:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а также безуспешно пыталась прорвать оборону украинских защитников возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".