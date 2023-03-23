Супротивник намагався прорвати оборону ЗСУ біля села під Куп’янськом – Генштаб

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, а також безуспішно намагалася прорвати оборону українських захисників біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. На території Бєлгородської області ЗС РФ утримують угруповання військ для проведення демонстративних дій щодо недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Ворог обстріляв райони населених пунктів Глибоке, Землянки, Комісарове, Вільхуватка, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Крейдянка.

На Куп’янському напрямку армія РФ також зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Артобстрілів зазнали Гряниківка, Куп’янськ та Крохмальне.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України, попереджають у Генштабі.