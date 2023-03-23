РФ готовится перебросить в Украину танки Т-54/55 70-летней давности — ISW

Американский институт изучения войны сообщил о том, что на полях сражений против украинских «Абрамсов» и «Леопардов» в бой готовятся бросить советские танки Т-54/55. Т-54 выпускали с 1947 по 1958, Т-55 — с 1958 по 1979.

«Российские силы могут перебрасывать танки Т-54/55 с долговременного хранения в Украину, чтобы компенсировать значительные потери бронетехники. Базирующаяся в Грузии исследовательская группа Conflict Intelligence Team с открытым исходным кодом сообщила 22 марта, что российские силы перевезли эшелон с танками Т-54/55 из Приморского края в западную часть России, а источники в социальных сетях предположили, что российские силы могут перебросить их в Украину», — отметили аналитики ISW.

По их мнению, цель переброски в Украину древних советских танков — усилить наступательные операции и подготовиться к ожидаемому механизированному удару украинских войск во время контрнаступления ВСУ.

«Советский Союз произвел десятки тысяч танков Т-54/55 после Второй мировой войны, и российские военные, возможно, обращаются к обширным советским запасам этих танков, чтобы решить значительную нехватку бронетехники. Российские военные также могут принять решение о размещении танков, потому что запчасти для ремонта танков Т-54/55 в изобилии доступны и значительно дешевле. Однако танкам Т-54/55 не хватает бронированных возможностей более современной бронетехники, и изначально они несли основное орудие меньшего размера, хотя российские военные, возможно, модернизировали некоторые машины», — охарактеризовали «новинку» эксперты.

К перспективности идеи российского командования использовать танки середины прошлого века в современной войне американские аналитики отнеслись скептически.

«Российские военные, скорее всего, понесут большие потери, разместив эти старые танковые системы в Украине. Развертывание некачественной техники для восполнения способности российских вооруженных сил вести механизированные маневренные боевые действия может привести к дальнейшей деградации российской живой силы на Украине. Российские силы вряд ли добьются желаемых темпов истощения ресурсов на том основании, что Т-54/55 дешевле, чем боеприпасы для противотанковых управляемых ракет (ПТРК), как утверждают некоторые. Каждая потеря танка — это потеря экипажа танка. И не понятно насколько эти танки будут эффективны против украинской бронетехники, тогда как они сильно уязвимы для многих имеющихся у Украины ПТРК, не все из которых дорогие», — пояснили в ISW.

Там также напомнили, что только по оценкам голландской группы Oryx на 22 марта, российские войска потеряли не менее 57 Т-90, 448 Т-80, 1025 Т-72, 53 Т-64 и 73 Т-62. Отметим, что Oryx считает технику уничтоженной только в том случае, если есть визуальные подтверждения: фото или видеофиксация, позволяющая верифицировать вид техники и место ее уничтожения. По данным Генштаба ВСУ, армия РФ уже потеряла в Украине 3570 танков, в том числе 13 — только за прошедшие сутки.