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РФ готується перекинути в Україну танки Т-54/55 70-річної давнини – ISW

Події 07:51   23.03.2023
Оксана Горун
РФ готується перекинути в Україну танки Т-54/55 70-річної давнини – ISW

Американський інститут вивчення війни повідомив про те, що на полях битв проти українських “Абрамсів” та “Леопардів” у бій готуються кинути радянські танки Т-54/55. Т-54 випускали з 1947 до 1958, Т-55 – з 1958 до 1979.

“Російські війська можуть перекинути в Україну танки Т-54/55 з довгострокового зберігання, щоб компенсувати значні втрати бронетехніки. Грузинська дослідницька група Conflict Intelligence Team із відкритим джерелом повідомила 22 березня, що російські війська перевезли ешелон із танками Т-54/55 із Приморського краю до західної Росії, а джерела в соціальних мережах припустили, що російські війська можуть перекинути їх в Україну”, – зазначили аналітики ISW.

На їхню думку, мета перекидання в Україну давніх радянських танків – посилити наступальні операції та підготуватися до очікуваного механізованого удару українських військ під час контрнаступу ЗСУ.

“Радянський Союз виготовив десятки тисяч танків Т-54/55 після Другої світової війни, і російські військові, можливо, звертаються до великих радянських запасів цих танків, щоб компенсувати значну нестачу бронетехніки. Можливо, російські військові також вирішать поставити ці танки, оскільки запчастини для ремонту Т-54/55 доступні у великій кількості та значно дешевші. Однак танкам Т-54/55 не вистачає броньових можливостей сучаснішої бронетехніки, і вони спочатку мали меншу основну гармату, хоча російські військові, можливо, модернізували деякі машини”, – охарактеризували “новинку” експерти.

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До перспективності ідеї російського командування використати танки середини минулого століття у сучасній війні американські аналітики поставилися скептично.

“Російські військові, ймовірно, зазнають більшої кількості втрат, поставивши ці старіші танкові системи в Україну. Розгортання неякісної техніки для поповнення спроможності російської армії вести механізовану маневрену війну може призвести до подальшої деградації російської живої сили в Україні. Російські війська навряд чи досягнуть бажаних показників виснаження ресурсів на тій підставі, що Т-54/55 дешевші, ніж боєприпаси для протитанкових керованих ракет (ПТРК), як стверджують дехто. Кожна втрата танка є втратою екіпажу танка. І незрозуміло, наскільки ці танки будуть ефективні проти української бронетехніки, тоді як вони дуже вразливі для багатьох протитанкових систем, які є в Україні, і не всі з них дорогі”, — пояснили в ISW.

Там також нагадали, що лише за оцінками голландської групи Oryx на 22 березня, російські війська втратили не менше 57 Т-90, 448 Т-80, 1025 Т-72, ​​53 Т-64 та 73 Т-62. Відзначимо, що Oryx вважає техніку знищеною лише в тому випадку, якщо є візуальні підтвердження: фото або відеофіксація, що дозволяє верифікувати вид техніки та місце її знищення. За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ вже втратила в Україні 3570 танків, у тому числі 13 – лише минулої доби.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 07:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американський інститут вивчення війни повідомив про те, що на полях битв проти українських “Абрамсів” та “Леопардів” у бій готуються кинути радянські танки Т-54/55. Т-54 випускали з 1947 до 1958, Т-55 – з 1958 до 1979".