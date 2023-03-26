Армия РФ пробовала наступать в районе села на Харьковщине (карта)

Генштаб ВСУ сообщил о безуспешных попытках оккупантов из РФ вести наступательные действия поблизости Купянска.

«На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки (Харьковской области — Ред.), Кременной, Белогоровки и Выемки. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Песчаное, Двуречная, Купянск и Табаевка Харьковской области», — сообщили в сводке Генштаба 26 марта.

Также продолжились обстрелы приграничных населенных пунктов на севере области.

«За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Нескучное, Волчанск, Вильча и Красное Первое в Харьковской области», — отметили в ГШ.

В целом по территории Украины за прошедшие сутки армия РФ нанесла 34 авиационных и 4 ракетных удара. Также враг совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Силы обороны отбили более 85 атак оккупантов.