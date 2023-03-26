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Армия РФ пробовала наступать в районе села на Харьковщине (карта)

Происшествия 07:32   26.03.2023
Оксана Горун
Армия РФ пробовала наступать в районе села на Харьковщине (карта) Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил о безуспешных попытках оккупантов из РФ вести наступательные действия поблизости Купянска.

«На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки (Харьковской области — Ред.), Кременной, Белогоровки и Выемки. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Песчаное, Двуречная, Купянск и Табаевка Харьковской области», — сообщили в сводке Генштаба 26 марта.

Село Синьковка в Харьковской области
Фото: карта DeepState

Также продолжились обстрелы приграничных населенных пунктов на севере области.

«За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Нескучное, Волчанск, Вильча и Красное Первое в Харьковской области», — отметили в ГШ.

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В целом по территории Украины за прошедшие сутки армия РФ нанесла 34 авиационных и 4 ракетных удара. Также враг совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Силы обороны отбили более 85 атак оккупантов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 07:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о безуспешных попытках оккупантов из РФ вести наступательные действия поблизости Купянска.".