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Армія РФ намагалась наступати в районі села на Харківщині (мапа)

Події 07:32   26.03.2023
Оксана Горун
Армія РФ намагалась наступати в районі села на Харківщині (мапа)

Генштаб ЗСУ повідомив про безуспішні спроби окупантів із РФ вести наступальні дії поблизу Куп’янська.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки (Харківської області – Ред.), Кремінної, Білогорівки та Виїмки. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна,  Куп’янськ і Табаївка Харківської області“, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 26 березня.

Село Сіньківка Харківської області
Фото: мапа DeepState

Також продовжилися обстріли прикордонних населених пунктів на півночі області.

Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Нескучне, Вовчанськ, Вільча і Красне Перше на Харківщині“, – зазначили в ГШ.

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Загалом територією України за минулу добу армія РФ завдала 34 авіаційних та 4 ракетних ударів. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів із РСЗВ. Сили оборони відбили понад 85 атак окупантів.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2023 в 07:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про безуспішні спроби окупантів із РФ вести наступальні дії поблизу Куп’янська".