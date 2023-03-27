Под Харьковом эксгумировали тело 28-летней жертвы оккупантов

Женщина погибла во время российского обстрела села Малые Проходы Харьковского района летом 2022 года. Тело отправили на экспертизу.

«Прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали на кладбище в с. Малые Проходы Харьковского района труп 28-летней женщины. По данным следствия, 7 августа прошлого года оккупанты обстреливали село. Один из снарядов упал во дворе дома и разорвался. Женщина в это время находилась на территории домовладения. В результате взрыва снаряда она погибла. Тело умершей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры сообщили, что по факту нарушения оккупантами законов и обычаев войны уже начали досудебное расследование.