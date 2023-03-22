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Погибла в собственном дворе: в Харьковской области эксгумировали труп

Общество 16:23   22.03.2023
Виктория Яковенко
Погибла в собственном дворе: в Харьковской области эксгумировали труп Фото: Харьковская областная прокуратура

22 марта на кладбище в селе Борщевая правоохранители эксгумировали труп 91-летней местной жительницы. Женщина погибла из-за  обстрела РФ.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 18 мая 2022 года оккупанты обстреливали село Борщевая. Один из снарядов упал во двор дома местной жительницы и разорвался.

Потерпевшая в то время находилась на территории домовладения. В результате взрыва снаряда она погибла на месте, добавили в прокуратуре.

труп
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 16:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 марта на кладбище в селе Борщевая правоохранители эксгумировали труп 91-летней местной жительницы. Женщина погибла из-за  обстрела РФ.".