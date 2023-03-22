Загинула на власному подвір’ї: в Харківській області ексгумували труп
Фото: Харківська обласна прокуратура
22 березня на кладовищі у селі Борщова правоохоронці ексгумували труп 91-річної місцевої мешканки. Жінка померла від обстрілу РФ.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, 18 травня 2022 року окупанти обстрілювали село Борщова. Один зі снарядів впав на подвір‘ї будинку місцевої мешканки та розірвався.
Потерпіла в той час перебувала на території домоволодіння. Від вибуху снаряда вона загинула на місці, додали у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 16:23;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 березня на кладовищі у селі Борщова правоохоронці ексгумували труп 91-річної місцевої мешканки. Жінка померла від обстрілу РФ. ".