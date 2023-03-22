З початку вторгнення РФ на Харківщині загинули понад 1800 людей

Щонайменше 1818 людей загинули на Харківщині внаслідок війни РФ проти України. Серед загиблих – 74 дитини.

Про це 21 березня на брифінгу повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За даними облпрокуратури, найменшому загиблому було п’ять місяців. Він загинув у Харкові разом із батьком.