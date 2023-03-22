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З початку вторгнення РФ на Харківщині загинули понад 1800 людей

Суспільство 14:31   22.03.2023
Вікторія Яковенко
З початку вторгнення РФ на Харківщині загинули понад 1800 людей Фото: Харківська обласна прокуратура

Щонайменше 1818 людей загинули на Харківщині внаслідок війни РФ проти України. Серед загиблих – 74 дитини.

Про це 21 березня на брифінгу повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За даними облпрокуратури, найменшому загиблому було п’ять місяців. Він загинув у Харкові разом із батьком.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 14:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 1818 тисяч людей загинули на Харківщині внаслідок війни РФ проти України. Серед загиблих – 74 дитини.".