З початку вторгнення РФ на Харківщині загинули понад 1800 людей
Фото: Харківська обласна прокуратура
Щонайменше 1818 людей загинули на Харківщині внаслідок війни РФ проти України. Серед загиблих – 74 дитини.
Про це 21 березня на брифінгу повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
За даними облпрокуратури, найменшому загиблому було п’ять місяців. Він загинув у Харкові разом із батьком.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 14:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 1818 тисяч людей загинули на Харківщині внаслідок війни РФ проти України. Серед загиблих – 74 дитини.".