С начала вторжения РФ на Харьковщине погибли более 1800 человек

По меньшей мере, 1818 человек погибли на Харьковщине в результате войны РФ против Украины. Среди погибших — 74 ребенка.

Об этом на брифинге 21 марта сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По данным облпрокуратуры самому маленькому погибшему было пять месяцев. Он погиб в Харькове вместе с отцом.