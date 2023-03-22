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С начала вторжения РФ на Харьковщине погибли более 1800 человек

Общество 14:31   22.03.2023
Виктория Яковенко
С начала вторжения РФ на Харьковщине погибли более 1800 человек Фото: Харьковская областная прокуратура

По меньшей мере, 1818 человек погибли на Харьковщине в результате войны РФ против Украины. Среди погибших — 74 ребенка.

Об этом на брифинге 21 марта сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По данным облпрокуратуры самому маленькому погибшему было пять месяцев. Он погиб в Харькове вместе с отцом.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 14:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере, 1818 тысяч человек погибли на Харьковщине в результате войны РФ против Украины. Среди погибших — 74 ребенка.".