С начала вторжения РФ на Харьковщине погибли более 1800 человек
Фото: Харьковская областная прокуратура
По меньшей мере, 1818 человек погибли на Харьковщине в результате войны РФ против Украины. Среди погибших — 74 ребенка.
Об этом на брифинге 21 марта сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
По данным облпрокуратуры самому маленькому погибшему было пять месяцев. Он погиб в Харькове вместе с отцом.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 14:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере, 1818 тысяч человек погибли на Харьковщине в результате войны РФ против Украины. Среди погибших — 74 ребенка.".